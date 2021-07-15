Вашингтон, 16 июля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты вместе с Германией будут защищать суверенитет Украины, заявил американский президент Джо Байден по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

chief39 Украина

«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как реформ и трансатлантических чаяний», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности встречи Байдена и Меркель стать судьбоносной для Европы. Он назвал США и Германию «партнерами» и выразил надежду, что Берлин и Вашингтон будут противостоять «агрессору». Зеленский также заявлял, что по итогам встречи Киев может получить некое предложение, касающееся гарантий безопасности.