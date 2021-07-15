Берлин, 16 июля, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Примерно 1,3 тысячи человек считаются пропавшими без вести после наводнения в округе Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германиии. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе окружной администрации.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Отмечается, что в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер было зафиксировано около 1 тысячи вызовов от граждан. Власти пока не могут привести окончательные цифры по ситуации. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что число жертв наводнений на западе страны, скорее всего, будет большим. По официальным сведениям, в результате разгула стихии погибли не менее 58 человек.