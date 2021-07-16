Москва, 16 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Прием заявок на второй сезон туристического акселератора стартапов Moscow Travel Factory начался в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Подать заявление на участие можно будет в период с 15 июля до 3 августа. Начало программы запланировано на 18 августа, а финалом станет масштабный демодень 22 октября. Принять участие в мероприятии могут стартапы, команды и предприниматели, которые работают в таких направлениях, как гастрономический, молодежный и устойчивый туризм, развитие MICE-индустрии, а также создают информационные продукты в туризме и traveltech-решения для улучшения пользовательского опыта в Москве.

«Участников ждут мастер-классы и консультации. У них будет возможность пообщаться со специалистами: пройдет серия встреч в формате speed dating, в том числе с инвесторами. Во время обучения финалисты смогут создать пилотные проекты вместе с партнерами акселератора и получить поддержку в их продвижении», — сказала Сергунина.