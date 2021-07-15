Москва, 16 июля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. На Яндекс. Кью, сервисе для общения с экспертами, теперь есть сообщество «Вакцинация от COVID-19». Медики, биологи, генетики и другие специалисты в области естественных наук объединились в сообщество, чтобы давать достоверные ответы на тему вакцинации. Эта информация появляется в быстрых ответах Поиска на запросы о коронавирусе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Каждый день пользователи Яндекса задают более миллиона вопросов про вакцинацию. Люди часто спрашивают, как получить сертификат о вакцинации, можно ли вводить вакцину от коронавируса беременным , можно ли вакцинироваться при диабете и астме , каких побочных эффектов действительно можно ожидать, какой вакциной можно привиться в России , вызывает ли вакцина тромбозы или рецидив рака . На эти и другие вопросы уже ответили участники сообщества: биоинформатик Михаил Гельфанд , иммунолог Софья Касацкая , гематолог Дмитрий Евсеев , главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов . Помимо этого, на вопросы пользователей отвечают эксперты, верифицированные по правилам сервиса Яндекс.Кью.

«Все мы видим, что по теме вакцинации сложно найти проверенную информацию, а без профессиональной подготовки невозможно верно интерпретировать результаты научных исследований. Распространение достоверных знаний — главная миссия Яндекс.Кью. Мы благодарны всем экспертам, которые присоединились к нашему сообществу и готовы тратить своё время, чтобы отвечать на вопросы людей и объяснять сложные вещи», — говорит руководительница сервиса Яндекс. Кью Тоня Самсонова.

Чтобы получить ответ на свой вопрос, человек должен отправить его в сообщество «Вакцинация от COVID-19» . Это можно сделать как анонимно, так и указав своё имя. Отвечать на вопросы смогут только верифицированные на сервисе эксперты в области медицины, биологии и других смежных дисциплин.