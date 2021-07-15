Эксперты Яндекс.Кью отвечают на вопросы о вакцинации от COVID-19
Москва, 16 июля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. На Яндекс. Кью, сервисе для общения с экспертами, теперь есть сообщество «Вакцинация от COVID-19». Медики, биологи, генетики и другие специалисты в области естественных наук объединились в сообщество, чтобы давать достоверные ответы на тему вакцинации. Эта информация появляется в быстрых ответах Поиска на запросы о коронавирусе.
Каждый день пользователи Яндекса задают более миллиона вопросов про вакцинацию. Люди часто спрашивают, как получить сертификат о вакцинации, можно ли вводить вакцину от коронавируса беременным, можно ли вакцинироваться при диабете и астме, каких побочных эффектов действительно можно ожидать, какой вакциной можно привиться в России, вызывает ли вакцина тромбозы или рецидив рака. На эти и другие вопросы уже ответили участники сообщества: биоинформатик Михаил Гельфанд, иммунолог Софья Касацкая, гематолог Дмитрий Евсеев, главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов. Помимо этого, на вопросы пользователей отвечают эксперты, верифицированные по правилам сервиса Яндекс.Кью.
«Все мы видим, что по теме вакцинации сложно найти проверенную информацию, а без профессиональной подготовки невозможно верно интерпретировать результаты научных исследований. Распространение достоверных знаний — главная миссия Яндекс.Кью. Мы благодарны всем экспертам, которые присоединились к нашему сообществу и готовы тратить своё время, чтобы отвечать на вопросы людей и объяснять сложные вещи», — говорит руководительница сервиса Яндекс. Кью Тоня Самсонова.
Чтобы получить ответ на свой вопрос, человек должен отправить его в сообщество «Вакцинация от COVID-19». Это можно сделать как анонимно, так и указав своё имя. Отвечать на вопросы смогут только верифицированные на сервисе эксперты в области медицины, биологии и других смежных дисциплин.
Также на Яндексе на специальной странице доступна статистика по данным о вакцинации в разных странах, число новых заражений в России, рейтинг активности мегаполисов мира, карта пунктов вакцинации и другая информация.