Монреаль, Канада, 15 июля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, «Монреаль Канадиенс» на своем официальном сайте объявили о заключении нового контракта с нападающим Алексом Белзилом.

Nhl.com Матч Монреаль Канадиенс и Торонто Мэйпл Лифз

29-летний форвард поставил подпись под однолетним двусторонним соглашением с окладом в размере 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Белзил принял участие в двух матчах за основную команду «Монреаля» и отличился одной результативной передачей.