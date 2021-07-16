16 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Американцы не чувствуют себя в безопасности, когда не могут быстро донести свою позицию до руководства страны, способной уничтожить США.

Владимир Васильев, , 00:16 — REGNUM Американская телекомпания CNN 14 июля 2021 года сообщила о намерении администрации президента США Джо Байдена создать экстренную горячую линию связи с руководством КНР по аналогии с так называемым «красным телефоном», установленным между Соединёнными Штатами и Советским Союзом во времена Холодной войны.

Флаги США и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источников CNN, горячая линия Вашингтон — Пекин позволит президенту Джо Байдену или высшим должностным лицам его команды национальной безопасности немедленно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения председателю КНР Си Цзиньпину или его окружению. Например, можно было бы поделиться срочной информацией о внезапных военных перемещениях или отправить предупреждающие сообщения о кибератаках.

Сам факт появления этой идеи в верхах американской администрации говорит о многом. Так называемый «красный телефон» — это прямая связь, позволяющая, в первую очередь, предотвратить ядерную войну. Она существует между Вашингтоном и Москвой с советских времен. Теперь наступила пора организовать такую прямую линию связи и с Пекином.

Телефоны. 1980

Очевидно, что намерения США обусловлены изменением международной военно-политической обстановки. Пока Китай рос только экономически, прямая линия связи была не нужна.

Но теперь, когда КНР подошла к такому уровню развития своих вооружённых сил, что по стратегическому ядерному потенциалу в течение ближайших 3−5 лет, по другим оценкам 2−3 лет, может достигнуть стратегического паритета с США, возможность быстрого контакта с высшим уровнем китайского руководства становится жизненно необходимой. И главная цель этого контакта — предотвратить крупномасштабный ядерный конфликт между странами.

Таким образом, американский истеблишмент признал, что Китай выходит на стратегический уровень в военной сфере. И этот военный потенциал Китая представляет для Соединённых Штатов прямую и непосредственную угрозу.

Идея организации прямой линии связи Вашингтон — Пекин связана с резким наращиванием Китаем своих стратегических ядерных сил. При этом масштаб данного потенциального роста впечатляет, и о нём широко стало известно лишь после соответствующей публикации в газете The Washington Post от 30 июня 2021 года.

Военный парад. Китай Kremlin.ru

Издание, опираясь на анализ спутниковых снимков, сделанный экспертами, пришло к выводу, что КНР по всей своей территории строит 145 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет МБР DF-41 («Дунфэн-41»). «Дунфэн» переводится на русский язык как «Восточный ветер».

И этот «Восточный ветер» может не оставить камня на камне от континентальной части США, т.к. дальность полёта данных трёхступенчатых твёрдотопливных китайских МБР составляет 12−14 тысяч километров. Боевая часть ракеты является разделяющейся с 6−10 боевыми ядерными блоками индивидуального наведения, способными маневрировать в полёте и преодолевать американскую систему противоракетной обороны.

Проведём простейший расчёт. Будем говорить только о наземной компоненте стратегических ядерных сил Китая и США.

145 развёрнутых МБР DF-41 — это от 870 до 1450 развёрнутых ядерных боезарядов. При этом речь идёт только о вновь вводимых в строй. Есть также определённое количество таких ракет, уже стоящих на боевом дежурстве, при этом не только в шахтах, но и на китайских подвижных грунтовых ракетных комплексах.

Кроме того, DF-41 потенциально может устанавливаться и на железнодорожной подвижной платформе. Другое дело, что нет открытых данных по данному способу развёртывания.

Что имеют на данном этапе США в своей наземной компоненте ядерной триады? Речь идёт о 400 развёрнутых моноблочных межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III, самая свежая из которых была выпущена аж в 1978 году. Итого — 400 развёрнутых ядерных боезарядов.

А теперь ещё интереснее. Китай, в отличие от США, ни с кем не связан договором об ограничении стратегических наступательных вооружений, т. е. он не имеет никакого ограничения по развёрнутым стратегическим средствам доставки и ядерным боезарядам.]

В то же время Соединённые Штаты и Россия 3 февраля 2021 года продлили СНВ-3 до 5 февраля 2026 года, где есть ограничение по общему количеству развёрнутых средств доставки и ядерных боезарядов — 700 и 1550 штук соответственно.

Можно предположить, что Китай давно готовил рывок в стратегических ядерных силах, но делал это в состоянии строжайшей секретности. Однако есть те шаги, которые практически сложно скрыть — строительство шахтных пусковых установок. И вот к этому подготовительному этапу в развёртывании МБР Пекин приступил после того, как Вашингтон и Москва продлили СНВ-3.

Кстати, Пекин всегда выступал за продление данного договора. Что удивляться, это же из китайской военной традиции: «Война — это искусство обмана».

Насколько верна эта теория, можно будет понять по срокам постановки МБР DF-41 на боевое дежурство после завершения строительства шахтных пусковых установок.

Надо заметить, что позиция России в отношении увеличения ядерного арсенала КНР спокойная. В интервью американской компании NBC 11 июня 2021 года президент России допустил выравнивание стратегического ядерного потенциала Китая с потенциалами США и России в этой сфере. При этом он счёл такую ситуацию совершенно нормальной.

Таким образом, для американского истеблишмента пришло время поволноваться по поводу стратегического ядерного арсенала Китая. И без «красного телефона» Вашингтон — Пекин уже никак не обойтись. Давно замечено, что американцы не чувствуют себя в безопасности, когда не могут быстро донести свою позицию до военно-политического руководства страны, способной уничтожить США.

Однако отношение китайского руководства к данной американской затее пока неизвестно. Может, в Пекине её сочтут излишней: зачем, чтобы кто-то там из Вашингтона постоянно звонил, читал нотации, выражал озабоченность или пытался оказать давление. Есть открытые дипломатические каналы, пусть их и задействуют.