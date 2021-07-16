Джозеф Тёрнер, 16 июля 2021, 00:03 — REGNUM Организация Black Lives Matter (BLM) в своем Instgramm разместила пост, в котором Вашингтон осуждается за «бесчеловечное» обращение с кубинцами. Лидеры движения призвали президента США Джо Байдена в срочном порядке отменить десятилетнее эмбарго в отношении острова.

Дядя Сэм
Дядя Сэм
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении BLM в Instagram говорится, что организация «осуждает бесчеловечное обращение федерального правительства США с кубинцами и призывает его немедленно отменить экономическую блокаду». Указывается, что эмбарго Штатов является «жестокой и бесчеловечной политикой», лежащей в основе нынешнего кризиса на Кубе. Данная политика, говорится в заявлении, была введена с «явным намерением дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать право кубинцев на выбор собственного правительства».

Также добавляется: «С 1962 года Соединенные Штаты причиняют боль и страдания народу Кубы, перекрывая поставки продовольствия, медикаментов и товаров, что обошлось крошечному островному государству примерно в 130 миллиардов долларов >…< Это происходит вопреки тому, что Куба на протяжении десятилетий помогает другим странам и отправляет туда своих докторов. >…< США наказывают Кубу за то, что она сохранила свое намерение остаться независимой».

Куба
Куба
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Комментируя данное заявление, американский журналист Бен Шапиро написал в Twitter: «Напоминание: BLM — ужасная коммунистическая организация и всегда была таковой».

Большинство пользователей социальной сети осудили его слова, выразив несогласие.

«Каждый, кто не согласен с тобой, сразу коммунист или социалист. Проследи закономерность», — отмечает @MikaelaSkyeSays.

«Если бы американцы действительно заботились о народе Кубы, они бы отменили эмбарго, которое вызывает дефицит поставок, а не сигнализировали о смене режима, потому что это приведет к разрушению и создаст невообразимый гуманитарный кризис», — пишет @Todezengel.

«Что? Ничто в этом заявлении не говорит о том, что они поддерживают коммунистов. Не очень хорошо, что они не осуждают автократический военный режим, но объективно верно, что наше эмбарго нанесло вред кубинскому народу — даже если оно также успешно нанесло вред кубинскому режиму», — подчеркивает @BunyansBlueOx.

«Подождите, что не так с заявлением BLM? Потому что они говорят правду», — отмечает @MaraJad84evr.

«Вау. Итак, Бен, давай разберемся, что такое коммунизм», — предлагает @ivo_psd.

«Напоминание: Бен хочет, чтобы вы поверили, что он «интеллектуал», но его чрезмерное актерство часто мешает ему…» — критикует @chriskclark.

«Как американец кубинского происхождения скажу, что кубинский народ страдает от кубинского режима, а не от эмбарго. Я бы попросил людей действительно заняться самообразованием, а не выплескивать ненависть на проблему, которую они не понимают», — пишет @Pattyandhearts и получает ответ от @WMadede: «Если вы не видите косвенных, но неизбежных последствий эмбарго для Кубы, тогда, возможно, вы не кубинец, чтобы делать комментарии. До свидания».

Протест
Протест
Nathan Keirn

«Неважно, на чьей вы стороне, санкции и торговое эмбарго вредят только бедным. Посмотрите на Иран, Зимбабве, Кубу и т.д. Те, кто у власти, остаются у власти, а бедные страдают. Санкции бесчеловечны, потому что они не работают. Это простое похлопывание по собственной спине», — объясняет @theunchartedse1.

«184 из 186 стран в ООН согласны с BLM. Похоже, что ваше маленькое мнение — исключение», — иронизирует @iAMmrDebbie.

«185 из этих стран считают, что последняя должна выручить и Кубу… По мне, так это 184 страны, которые тоже не делают шагов к оказанию помощи, пусть хоть одна из них понесет бремя для разнообразия», — комментирует @danno98c.

«Пусть бы BLM действительно проводил исследования. Куба просто не является частью торгового договора США. Их единственное эмбарго — это эмбарго с самими собой. Куба согласна торговать со своими собственными странами (Китай, Россия, Венесуэла). Куба может торговать в этих странах чем угодно. США никогда не препятствовали этому», — указывает @TimJSherman и получает ответ от @JEAlexander: «Торговое эмбарго также вынуждает другие страны не торговать с Кубой, если они уже торгуют с США. Таким образом, мы, будучи крупной экономикой, вынуждаем страны не торговать с Кубой или упускать выгоду».

«Социализм и коммунизм не приравниваются. Вам стоит выучить», — подсказывает @longSchlong699.

«Бен, всё, что они сказали о Кубе, является правдой», — пишет @GulpofMagpies.

Ранее мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что США должны быть готовы нанести воздушные удары по Кубе для свержения нынешнего правительства этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе с 11 июля продолжаются протесты с требованием решения социальных проблем и проведения «свободных выборов». Вместе с тем сторонники действующих властей проводят свои массовые марши в поддержку правительства.