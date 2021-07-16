Приштина, Сербия, 16 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Правительство Косово 14 июля приняло решение о выделении 4,5 миллионов евро министерству обороны на закупку дронов.

Adm-zheleznovodsk.ru Дрон с огнеметом

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства были перенаправлены из программы экономического восстановления в министерство обороны в раздел «капитальные траты».

Дроны будут использоваться для наблюдения и разведки и будут закуплены у США. Также, по запросу таможенной службы, будут закуплены бронетранспортеры.