Подгорица, , 08:59 — REGNUM В Черногории выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, ни один пациент не скончался от COVID-19. Из больницы выписались 23 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 14 июля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 100 543, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1621 человек.

Напомним, что 13 июля в Черногории было подтверждено 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.