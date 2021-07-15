Колумбус, США, 15 июля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, портал The Athletic опубликовал информацию о том, что «Коламбус» может расстаться с одним своих голкиперов в текущее межсезонье.

(сс) johnwooten Форма хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс»

По данным источника, «Блю Джекетс» планирует обменять одного из двух голкиперов — в новую команду может отправиться Йоонас Корписало или Элвис Мерзликин.

Сообщается, что Мерзликин может получить больше возможностей для роста в команде с ограниченным бюджетом, когда как Корписало является вариантом номер один в «Коламбусе».

В минувшем сезоне НХЛ Корписало принял участие в 33 матчах и одержал 9 побед. Мерзликин записал на свой счет 8 побед в 28 встречах.