Москва, 15 июля, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Москва выражает сочувствие и поддержку семьям погибших в ДТП в провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан), говорится в опубликованном 15 июля заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Захарова «Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Рассчитываем на проведение властями ИРП тщательного расследования всех деталей трагического происшествия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять граждан Китая и четверо граждан Пакистана погибли и ещё 30 человек получили ранения в результате падения автобуса с обрыва в Хайбер-Пахтунхве накануне, 14 июля.

Российских граждан среди погибших и пострадавших нет. В автобусе, который сорвался в обрыв из-за взрыва, ехали рабочие на строительную площадку ГЭС «Дасу». Власти Пакистана не исключают версию теракта.