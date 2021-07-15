Сыктывкар, 15 июля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В Коми после полного курса ковид-вакцинации коронавирусом заразился 121 человек. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Михаил Нестеров. Больная девушка. 1928

«В Коми из 119 тысяч привитых заболел 121 человек (0,09%). Почему люди заболевают после вакцинации? Бытует мнение, что как только человек вакцинировался, он становится защищенным от ковида. На самом деле это не так, — заявил глава республики. — Иммунный ответ формируется примерно через шесть недель. Соответственно, если человек перестает соблюдать профилактические мероприятия, то, еще не имея иммунитета, конечно, заражается и заболевает».

По данным правительства Коми, за последние сутки в республике было выявлено 284 носителя коронавируса.