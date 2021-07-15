Челябинск, 15 июля, 2021, 23:19 — ИА Регнум. С 29 марта по 12 июля 2021 г. в Челябинской области в рамках профилактического мероприятия «Оружие-2021» сдано за вознаграждение в отделы Росгвардии и полиции 274 единицы огнестрельного оружия, сообщили 15 июля в пресс-службе регионального управления ведомства.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Так, жители региона сдали 168 единиц охотничьего оружия, 69 — огнестрельного оружия ограниченного поражения, 34 — газового и три нарезного. Ещё сдано порядка 800 патронов и один снаряд.

«По всем фактам добровольной сдачи в органы государственной власти Челябинской области направлены материалы о выплате гражданам вознаграждений на сумму более 830 тысяч рублей», — сообщили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что «Оружие-2021» продлится в области до 1 ноября 2021 года. Оружие, которое незаконно хранится у граждан, они могут сдать в ближайший отдел полиции, получив за него деньги и освобождение от уголовной ответственности — если за оружием нет криминального происхождения.