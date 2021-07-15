Тбилиси, 15 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Очередной темой обсуждения на страницах грузинских пользователей соцсетей стал уход США из Афганистана, планы по выводу войск из Ирака и, как следствие этих процессов, возможное усиление в регионе роли России.

Nato.int Грузия и НАТО

Тему для обсуждения подбросил грузинский эксперт З.Б., который заострил внимание погрузившихся во внутриполитические проблемы Грузии коллег на протекающих в мире геополитических изменениях. Он же предположил, что «свято место пусто не бывает» и его вскоре займут другие страны, в том числе Россия.

«Как видно, после Афганистана американские военные уходят и из Ирака. Природа пустоты не любит, и место Америки в Ираке попытаются занять другие. Эти другие же в основном противостоящие друг другу страны (Иран, Саудовская Аравия, Турция, Россия и т. д.)», — отметил эксперт.

В доказательство привел публикацию в иракских соцсетях о том, что «координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгарк проинформировал иракскиех официальные лица о том, что американские войска будут выведены из Ирака». В сложившейся ситуации З.Б. волнует «судьба проживающих в Ираке и Сирии курдов». А своих коллег он призывает задуматься над несколькими вопросами.

«1 — каким будет ожидаемый баланс сил в регионе и где будет место Грузии в этой новой конфигурации. 2. Насколько сильно желание Вашингтона не махнуть рукой на Грузию?.. Что делает Грузия для сохранения союзничества с Западом??? 4. В какой дозе может повыситься роль России в регионе и как это подействует на Грузию…»

Публикация заслужила в основном встревоженные и удивленные оценки и комментарии.

«В результате политики Байдена мы окажемся еще дальше от НАТО (наши внутренние проблемы я и не рассматриваю)!» — отозвался пользователь Г.Б.

«Интерес к нефти продлится еще десять лет, наверное, нас не оставят», — предположил Б.М.

«Роль России уже возросла», — отметила пользователь Н.Г.

«На Америку надеяться нельзя», — с усмешкой констатировал пользователь М.П.

Были и более позитивно настроенные пользователи, которые предположили, что США «что-то задумали».

«Возможно, для чего-то возвращают войска, что-то у них запланировано», — высказался Д.С.

«У Америки есть новый план, и это проявится в будущем», — поддержал его С.Д.

«Что делает Америка? — усмехнулся пользователь М.К. — Оставляет нас России?»

Публикация эксперта заслужила 65 оценок и 10 перепостов.