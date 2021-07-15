Вашингтон, 15 июля, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Американская предпринимательница Ким Кардашьян испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Об этом 15 июля пишет издание Peopletalk.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

По словам самой Кардашьян, во время пандемии у неё обострилась агарофобия (боязнь открытого пространства). «Это было что-то вроде сильного беспокойства, но на другом уровне. Я чувствую, что у меня определенно была агорафобия», — рассказала она.

Ранее Ким Кардашьян сообщила о перенесённом коронавирусе и двухнедельном карантине. Вместе с предпринимательницей переболели и её четверо детей.