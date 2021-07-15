Москва, 15 июля, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Пользователи «ВКонтакте» получат подарок от певца Егора Крида за прослушивание его будущего альбома в соцсети. Об этом 15 июля пишет издание Elle Girl.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

По данным СМИ, в день выхода альбома Pussy Boy Егор Крид отправит слушателям голосовые сообщения, в которых расскажет подробности создания песен. Также после проигрывания всех композиций пользователи смогут установить эксклюзивный эмодзи-статус (эмодзи у имени профиля).

ИА REGNUM напоминает, что премьера альбома Pussy Boy запланирована на 16 июля 2021 года. В трек-лист пластинки войдут десять композиций.