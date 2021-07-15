15 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Американцы обсудили в Twitter первый приговор по преступлению на Капитолийском холме.

Джейн Спай, , 23:03 — REGNUM В среду, 14 июля, прокуроры США призвали федерального судью назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 месяцев первому подсудимому за преступление, совершенное 6 января на Капитолийском холме, обосновывая свою просьбу необходимостью сдерживания внутреннего терроризма. Приговор был вынесен в отношении Пола Алларда Ходжкинса, он пронес «трамповский флаг» в здание Сената.

Гражданская война в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Помощник прокурора по делу Мона Седки сказала: «Необходимость сдерживания других особенно важна в делах, касающихся внутреннего терроризма, чем и были нарушения в Капитолии».

Большинство пользователей поддерживают развитие событий и приговоры участникам беспорядков на Капитолийском холме, они рады, что беспредельщиков начали лишать свободы, в комментариях писали: «Закройте их уже. Сразу в тюрьму. Немедленно».

»Хорошо. Пусть закон страны восторжествует. Совершил преступление — отсиди срок», — написала @AuroritaLaBell1.

Некоторые пользователи сравнили сроки, которые назначают участникам забастовки, и сроки по менее тяжким преступлениям (с точки зрения пользователей — прим. Д.С.) и отметили, что капитолийских беспредельщиков приговаривают к намного меньшему.

«Активист в защиту климата получил восемь лет в тюрьме. Человек, которого взяли за кражу садовых ножниц, получил пожизненное наказание и отсидел 23 года. Тем не менее у меня мало надежд на то, что капитолийские мятежники отсидят больше, чем 18 месяцев, если вообще отсидят», — написал @SukolVentures.

Капитолий 12019

«Просьба о 18 месяцах — это шутка. За хранение марихуаны впервые, за мисдиминор (преступление небольшой тяжести в англосаксонской системе права, аналог проступка в России — прим. Д.С.) дают год», — указал @aviglianoit.

Многие пользователи написали, что 18 месяцев — слишком мягкий срок для участия в попытке захвата власти, минимальный срок, по мнению комментаторов, должен быть в два раза больше. Некоторые пользователи предложили назначить 20 лет лишения свободы за подстрекательство к мятежу, а не за внутренний терроризм.

«Всё еще очень мягкое наказание. Его нужно было осудить за подстрекательство к мятежу, а это уже 20 лет в федеральной тюрьме», — отметил @antifarox.

«Они должны были удвоить срок, 36 месяцев», — предложил @CyprienneLemon.

Комментаторы считают, что прокуратура несерьезно отнеслась к выбору срока наказания, эти люди — террористы, и им нужно назначить строжайшее наказание.

«Терроризм никогда нельзя прощать, нужно назначить максимальное наказание», — указал @onevoice 1 .

«Мы говорим о государственной измене. Мы смотрим на мятежников. Мы смотрим на внутренних террористов, которые пытались свергнуть демократически избранное правительство. Почему вы еще спрашиваете. Они должны получить продленное лишение свободы», — считает @DSparago.

Ряд пользователей удивились такому сроку и считают, что прокуратура неправильно квалифицировала деяния Ходжкинса.

«Участие в восстании всегда должно быть фелонией (тяжкое преступление в англосаксонской системе права, аналог уголовному правонарушению в России — прим. Д.С.)», — написала @Lizzle_McNizzle.

Сторонники Дональда Трампа в Вашингтоне (сс) Chad Davis

В комментариях отметили, что еще не было ни одной новости, в которой рассказывается о том, что за беспорядки на Капитолийском холме осудили представителя власти, сажают лишь обычных людей.

«Мы арестовываем только обычных людей, или что? Покажите мне пижона в костюме и наручниках, который был бы там сегодня утром, и я поверю, что это всё об ответственности», — написал @bootyphreak69.

Пользователи в очередной раз призвали привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа.

«Хорошо… я надеюсь, что это был страт множества других дел, включая бывшего президента Соединенных Штатов, который предал свою страну 6 января», — прокомментировал @DocSee3.

Пользователи также написали, что 18 месяцев не покажут американцам, что попытки государственного переворота плохо заканчиваются, не будет никакой превенции.

«18 месяцев за восстание… это точно покажет, что так больше делать не надо», — иронично отметил @ProfessorMabee.

«Если они пытаются отправить таким образом сообщение, то 18 месяцев с этим не справятся!» — написал @Shumax16.

Ряд пользователей предположил, что такой короткий срок мог назначить только судья-республиканец.

«А судья трамповский или нормальный?» — спросил @TomCanavan8.

В комментариях поинтересовались, куда же делся бывший президент США, из-за которого беспорядки и произошли, и почему он не хочет поддержать своих сторонников.

Сторонники Трампа возле Верховного суда США. (сс) Elvert Barnes

«Будет ли Дональд поддерживать своих приверженцев? Не думаю», — прокомментировал @RalphLo95550620.

Среди комментаторов всё еще есть те, кто поддерживает участников беспорядков, называя их действия борьбой за власть и осуществлением своих прав и свобод.

«И это демократия и свободы слова в США?» — спросил @DincicSSer.

«Они вломились в Капитолий, они разрушали его, это не «свобода слова», и они попытались остановить демократию путем остановки конституционного процесса», — ответил @Potentium21.

«Капитолийский холм — общественное строение и, если вы не заметили, когда люди недовольны, они идут к парламенту, в данном случае в Капитолий, по всему миру, тут нет ничего неправильного», — написал @DincicSSer.

«Ничего неправильного до тех пор, пока они не ворвались и не причинили ущерб, не поранили 140 полицейских, они несут ответственность за смерть шестерых человек, они пытались казнить избранных лидеров во время конституционного процесса и утверждения нового президента. Помимо этого, вообще никаких проблем», — ответил @Potentium21.

«Это цена, когда люди недовольны выборами. Если бы всё было черным по белому, тогда и протестов бы не было», — отметил @DincicSSer.

Некоторые пользователи отметили, что Ходжкинсу повезло, потому что в любой другой стране ему бы назначили наказание посуровее.

«Ему повезло, что он живет в стране, чье правительство он пытался свергнуть. Во многих других странах его приговор был бы чуточку другим», — прокомментировал @denham_bryan.

В комментариях также шутили над приговором, писали, что наказание назначено со смягчающим обстоятельством.

«Они должны использовать «постоянную тупость» в качестве смягчающего фактора», — написал @NicosChrys.