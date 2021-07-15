Вашингтон, 15 июля, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, портал The Athletic опубликовал информацию о возможном обмене между «Вашингтоном» и «Сент-Луисом».

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

По данным источника, нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко может стать главным активом сделки. Предпочтительно компенсацией для «Блюз» является также российский форвард Евгений Кузнецова, слухи об уходе которого начались в течении минувшего сезона.

Текущий контракт Кузнецова с «Вашингтона» рассчитан еще на четыре года, его заработная плата составляет 7,8 миллиона долларов, что на 300 тысяч больше годового оклада Тарасенко.