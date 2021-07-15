Рим, 15 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. После более чем годичной паузы в парламент Италии в четверг, 15 июля, был внесен уточненный вариант поправок в законодательство о распространении наркотиков.

Carlos Gracia Марихуана

Законопроект, разработанный популистами из «Движения 5 звезд», предлагает освобождать от наказания за выращивание небольшого количества марихуаны (не более четырех «кустов») в личных целях.

Одновременно предлагается ужесточить наказание за продажу наркотиков несовершеннолетним гражданам.