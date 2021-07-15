Китай, 15 июля, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Более чем на 30% в годовом выражении за первую половину 2021 года вырос объем внешней торговли китайской провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает Синьхуа, отмечая, что в абсолютных цифрах товарооборот провинции превысил 79 млрд юаней (около 12,2 млрд долларов).

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При этом темпы роста более, чем на 3% превысили средние показатели по КНР, экспорт достиг почти 17 млрд юаней, а импорт — свыше 62 млрд юаней. Информируя об этом, официальный представитель регионального управления коммерции Чжан Гуйган уточнил, что на 17% вырос и объем провоза грузов через пограничные переходы по коридору Китай — Европа. Чиновник также объяснил быстрые темпы роста внешнеторгового оборота восстановительным ростом мирового спроса, который открывает перед китайскими и зарубежными компаниями новые возможности.