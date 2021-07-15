Луганск, , 22:31 — REGNUM Дважды с начала суток 15 июля украинские боевики атаковали территорию ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрелам из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17), ручных противотанковых гранатомётов (РПГ-7) и стрелкового оружия подвергся район села Желобок. Украинские боевики выпустили в направлении республики 23 боеприпаса.

Затем ВСУ атаковали район села Калиново-Борщеватое: по населённому пункту боевики выпустили из АГС-17 20 гранат.

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