Цзинань, Китай, 15 июля, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В городе Цзинань восточно-китайской провинции Шаньдун открылась традиционная, 30-я по счету, Всекитайская книжная ярмарка, на которой представлены около 400 тыс. книг и продукции печатной индустрии. Об этом 15 июля сообщает Синьхуа, отмечая, что мероприятие привлекло к участию более 1,6 тыс. издателей и распространителей литературы со всей страны, включая издательские дома из Сянгана (Гонконга), Аомэня (Макао) и Тайваня.

Флаг Китая

Ярмарка продлится пять дней; во время мероприятия, являющегося главной площадкой издательской индустрии КНР, будет организовано более шестисот культурных событий, включая книжный фестиваль для детей и читательский форум. Впервые одновременно в ярмаркой проводится онлайн-выставка книжной продукции с трансляциями в прямом эфире, в том числе в режиме виртуальной реальности.