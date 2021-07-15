Шанхай, Китай, 15 июля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Пилотным проектом социалистической модернизации, которая по планам КПК должна завершиться в КНР к 2035 году, избран новый район Пудун в Шанхае, мегаполисе «первой линейки», который расположен на востоке страны. Об этом 15 июля сообщает Синьхуа, рассказывая о совместной директиве ЦК КПК и Госсовета КНР, посвященной поддержке в Пудуне политики реформ и открытости.

Шанхай

К упомянутому 2035 году в районе планируется построить социалистическую модернизированную экономику, городские кварталы и систему управления. Уровень развития и конкурентоспособности должны быть самыми передовыми в мире. К 2050 году предполагается, что Пудун получит развитие, соответствующее уровню центра мирового уровня.