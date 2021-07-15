Нидерланды, 15 июля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В Нидерландах власти города Маастрихт призвали жителей покинуть свои дома из-за опасности выхода из берегов реки Маас, сообщает 15 июля Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Уточняется, что речь идет об эвакуации из опасной зоны порядка 10 тыс. человек.

«Жители должны покинуть свои дома как можно быстрее», — говорится в обращении местных властей.

«Они должны найти убежище у родственников, друзей или знакомых вне опасной зоны», — рекомендуют власти.

Кроме того, людям советуют прибыть на приёмные пункты, организованные муниципалитетом.

Такое заявление было сделано в ожидании выхода из берегов Маас, который ожидается в ближайшие часы из-за ливней, идущих уже несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения уже происходят в Германии и Бельгии. Число погибших исчисляется десятками.