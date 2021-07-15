Пекин, 15 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Почти на 13% в годовом выражении увеличился в первом полугодии текущего года объем китайского ВВП. Об этом 15 июля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Особо подчеркивается, что рост наблюдается и в других важнейших показателях экономического развития. Промышленное производство увеличилось почти на 16%, а объем розничных продаж — на 23% (данные приведены в годовом выражении). Около 5%, на 0,7% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, составил уровень безработицы в городах и поселках страны. ГСУ КНР подчеркивает, что наряду с устойчивым развитием национальной экономики, сохраняется действие и фактора неопределенности, связанного с пандемией и неравномерным восстановлением мировой экономики.