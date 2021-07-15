В Китае по итогам первого полугодия отмечен существенный рост ВВП
Пекин, 15 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Почти на 13% в годовом выражении увеличился в первом полугодии текущего года объем китайского ВВП. Об этом 15 июля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
Особо подчеркивается, что рост наблюдается и в других важнейших показателях экономического развития. Промышленное производство увеличилось почти на 16%, а объем розничных продаж — на 23% (данные приведены в годовом выражении). Около 5%, на 0,7% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, составил уровень безработицы в городах и поселках страны. ГСУ КНР подчеркивает, что наряду с устойчивым развитием национальной экономики, сохраняется действие и фактора неопределенности, связанного с пандемией и неравномерным восстановлением мировой экономики.