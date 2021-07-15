Киев, , 22:24 — REGNUM Уйти в отставку в поста главы МВД Украины Арсену Авакову действительно предложил лично президент страны Владимир Зеленский.

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом вечером 15 июля в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

«Решением президента было предложить уйти в отставку… министр принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, достаточно давно готовилось», — сказал Геращенко, добавив, что Аваков никогда не планировал быть «вечным министром».

Заместитель главы МВД сказал, что первым делом Аваков отправится в отпуск, а по возвращении будет всячески помогать как президенту, так и новому главе министерства.

ИА REGNUM напоминает, что отставку с поста министра внутренних дел Украины Арсена Авакова сегодня, 15 июля, поддержал 291 депутат Верховной рады при 226 необходимых. До этого журналист Дмитрий Гордон заявил, что уйти в отставку Авакова попросил лично президент Зеленский, и министр, «как человек достойный и мудрый, это мгновенно сделал».