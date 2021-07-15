15 июля 2021 | Время чтения 9 мин

Каждое новое усиление нажима на сограждан со стороны альянса вакцинаторов с либералами расширяет пространство консервативно-патриотического взаимодействия левых сил с православным сообществом. Как только их ряды сомкнутся – а именно против этого направлены все информационные провокации, в стране неизбежно произойдут очень существенные перемены, предотвратить которые и пытаются организаторы обещанного электронного голосования.

Владимир Павленко, , 22:50 — REGNUM Главред «Эха Москвы» и по совместительству спикер московской Общественной палаты Алексей Венедиктов анонсировал электронное голосование по принудительной вакцинации. Инициатива двусмысленная, конъюнктурная и лицемерная. Во-первых, результаты такого голосования абсолютно нелегитмны, что Венедиктов сам и признает. И рассчитывает на 100 тыс. участников, что составляет около 1% от количества московских избирателей. Но при этом к итогам голосования, без сомнения, будут апеллировать, например, в московской мэрии. Причем как к аргументу, коим они изначально не являются.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-вторых, стопроцентно управляемо если не само голосование, то его результаты. Эксперты уже дружно и небезосновательно предположили, что с небольшим перевесом «победят» сторонники вакцинации, и это станет поводом ввести «принудиловку» с лукавой ссылкой на «общественное мнение».

В-третьих, эта «электронная» комбинация рассчитана на «поправку» электорального рейтинга ЕР в столице, ибо мэр Сергей Собянин возглавляет территориальный список «партии власти» и хочет отвести от себя обвинения в самоуправстве, которые, несомненно, скажутся на итогах сентябрьского думского голосования. Трудно представить, чтобы предложение Венедиктова не было согласовано с Собяниным, если вообще не им же и инициировано. Получив результаты, власть и ЕР дружно скажут, что «отвечают на запрос общества», а их пропагандисты эту ложь подхватят и с утроенной энергией бросятся шельмовать многочисленных ученых и врачей, которые предупреждают об исходящих от вакцинации угрозах.

Алексей Венедиктов в Общественном штабе г. Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В-четвертых, множество вопросов вызывает сама процедура электронного голосования, которая откровенно попирает избирательные права граждан. Ни в Конституции, ни в соответствующем законодательстве ни словом не прописана обязанность граждан владеть интернет-технологиями; значит, те, кто не владеют, а это преимущественно люди в возрасте, откровенно и нагло поражаются в правах. Формально электронный опрос проводится «среди граждан», а фактически — среди активных интернет-пользователей, оставляя за бортом добрую половину владельцев голосов и беспардонно искажая тем самым результаты волеизъявления, превращая его в инструмент низкопробных манипуляций. А также дискриминации, точнее, сегрегации сограждан по возрастному признаку. Кстати, мэрия этим занимается и без общественной палаты, регулярно и беззастенчиво; достаточно упомянуть всем известный ресурс mos.ru. Пользование им доступно не всем, а только «дружащим» с интернетом. Но в обход него ни одного вопроса уже не решишь.

Ну и как тут не вспомнить полемику с общественностью того же Венедиктова в канун выборов в Мосгордуму в 2018—2019 годах, когда интернет-голосование было организовано всё на том же mos.ru, а избирательным комиссиям предлагалось лишь ставить подписи под протоколами об итогах? При том, что этот сайт — официоз мэра, входящего в руководство ЕР и, следовательно, заинтересованного в ее победе и поражении остальных. И те, кто сайтом распоряжается, прекрасно это знают и даже если не получают прямых указаний, вполне могут постараться угодить начальству. И проверить, сделали они это или нет, невозможно, что порождает априорное недоверие к любым обнародованным ими результатам. Не секрет, что ту же технологию и таким же сомнительным способом распространили и на предстоящие в сентябре думские выборы. Ключевой вопрос здесь, еще раз: почему раздел, посвященный электронному голосованию, находится на сайте мэра, а не ЦИК? Ответ, который напрашивается сам собой: это сделано, чтобы процесс электронного голосования поставить под контроль «партии власти», обеспечив ей привилегированное положение на фоне конкурентов. И разговоры о «технологическом прогрессе», «не стоящей на месте жизни» в этом вопросе — чистая демагогия; выборы объединяют и стабилизируют общество как раз неизменностью традиции и процедуры: пришли, предъявили паспорт, расписались за бюллетень, заполнили его, бросили в урну — и на выход. Из поколения в поколения, из века в век. Все видели, как обставлена, например, процедура избрания понтифика конклавом кардиналов; мобильными телефонами пользоваться запрещено, и общественность о результатах — избрали или нет — узнает не из сети, а визуально, по цвету дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Цитата из видео. Kremlin.ru

Помимо политического, здесь существует и нравственный подтекст. Слишком многое в последнее время — от повышения пенсионного возраста и нескончаемых пенсионных реформ, не декларируемой целью которых видится попытка как можно меньше платить пенсионерам, а в перспективе вообще избавиться от института государственных пенсий, до отключения социальных карт, интернет-голосований и «макарошек», которыми согражданам предлагают питаться чиновники, указывает на растущее стремление фактически вычеркнуть старшие поколения из жизни, по крайней мере, из общественной. Всё та же дискриминация и сегрегация по возрастному признаку из отдельных досадных недоразумений кем-то возводится в ранг государственной политики, осуществляемой без излишней огласки, «тихой сапой», под видом «заботы» о возрастных жителях страны. В которой, заметим, эти самые возрастные жители не только не нуждаются, но она им уже, …, в зубах навязла.

А теперь через призму прецедента предстоящих электронных голосований посмотрим на общий срез предвыборных раскладов. Обратим внимание: Венедиктов — не просто «сислиб», системный либерал, кровью и плотью привязанный к пост‑ и антисоветской властной номенклатуре; он — один из идеологов и проводников этого курса, что хорошо известно по включению его рядом экспертов в так называемое «Политбюро 2.0» или пресловутый «ближний круг». Кто такие «сислибы», хорошо известно; это — отрыжка «святых» 90-х годов (ох и долго им не забудется эта неосторожная формулировочка!), по большому счету — верхушка «пятой колонны», тесно связанная с подрывными западными институтами, что наглядно продемонстрировано доказанной связью одного из предводителей «сислибов» Алексея Кудрина со структурами Сороса. Получается, что именно эти люди подыгрывают коронабесам, пытаясь продвигать непопулярную в народе вакцинацию таким вот «обходным» маневром, как электронное голосование. И тем самым еще и оказывают мощную поддержку электоральным амбициям ЕР, хотя на словах имитируют с ней борьбу. В чьих интересах тот же Венедиктов через «Эхо» раскручивал нынешнего сидельца Навального, называвшего ЕР известно как? Это была игра в две руки с целью перехватить повестку, канализировав оппозиционные настроения в заведомо безопасное русло, позволяющее, убрав с доски главную фигуру, закрутить гайки? А самая свежая новость — «яблочный» верноподданический порыв с просьбой «закрыть» всех в локдаун, ее как понимать? Как смычку системных либералов с внесистемными? Или это такая у мэра персональная «группа поддержки»? Почему как только развернулось коронабесие, а вирус из медицинского злокачественно переродился в политический, сразу же и обнаружилось, что настоящей опорой вакцинаторов во власти являются именно либералы, а никакие не православные, на которых долгое время делалась ставка как на носителей традиции? Если не брать в расчет представителей церковной верхушки в лице митрополита Илариона (Алфеева), то отношение к вакцинации среди православных мирян формулируется известным эсхатологическим откровением Иоанна Богослова. И в этом православные обнаруживают себя, с одной стороны, отделенными от околовластно-сислибовского альянса бездонной и постоянно расширяющейся, с каждым новым заявлением Пескова, Поповой или Собянина, пропастью. А с другой стороны, оказываются на одном берегу с бросившими вакцинации вызов коммунистами.

Причем это только кажется, что сложившаяся ситуация является отражением перегруппировки, произведенной упомянутой трансформацией медицинского вируса в политический. На самом деле так было всегда; просто огромные силы и информационные ресурсы либерального истеблишмента были брошены на то, чтобы этот расклад замазать и увести от него, запутав общественное внимание. Напомним порядком подзабытые телемарафоны битв за историю «Суд времени» и «Исторический процесс» (2010−2012 гг.), в которых защитник советской истории Сергей Кургинян противостоял тандему ее очернителей в лице Леонида Млечина и Николая Сванидзе. Какая была социология? Кургинян неизменно выигрывал с большим, но не всегда одинаковым отрывом. В одних случаях 90% на 10%, в других, единичных, — примерно 75% на 25%. К концу последней серии эта разница растворилась в общем знаменателе 95% на 5%, но нас интересует как раз то, почему антисоветчики вначале в большинстве случаев получали 10%, а иногда вдруг 25%, увеличивая показатели в 2,5 раза без видимой, казалось бы, причины?

Сергей Кургинян © ИА Красная Весна

Ответ простой. Из результатов вытекает следующее. Либералов — твердые 10%, сторонников советских взглядов (в том числе коммунистов) — твердые 75% (меньше поддержки не было). Остальные 15% — это несоветские, в том числе антисоветские патриоты. По большинству тем, затрагивающих национальные интересы страны, эти 15% занимали позицию Кургиняна, обнаруживая близость к советским взглядам. И тогда либеральное, прозападное меньшинство со своими 10% оставалось в полном одиночестве, прилюдно демонстрируя свою одиозность. Но по некоторым, наиболее болезненным для условных «белых» темам — коллективизация, царская семья и т.д. — они перепрыгивали на сторону либералов, добавляя к их 10% еще и свои 15%, в сумме как раз и получалось 25%. Конечно, это схематически общая картина, а жизнь богаче любых схем. Но как методологическая матрица, объясняющая наблюдаемую динамику цифр, она вполне пригодна. И понятно, что асоциальная политика либерального блока в правительстве в последнее десятилетие, которая привела к семилетнему падению доходов и уровня жизни абсолютного большинства, никак не могла способствовать взлету общественного доверия к тем, кто ее проводил. Против них и внешнеполитические аспекты современного положения России, в рамках которых Запад считает нашу страну «ревизионистской», потенциальным противником, нуждающимся в сдерживании. Это означает, что каждое новое усиление нажима на сограждан со стороны альянса вакцинаторов с либералами расширяет пространство консервативно-патриотического взаимодействия левых сил с православным сообществом. Как только их ряды сомкнутся — а именно против этого направлены все информационные провокации, в стране неизбежно произойдут очень существенные перемены, предотвратить которые и пытаются организаторы обещанного электронного голосования. И смена экономической модели среди них окажется далеко не самым главным, ибо, как писал основоположник мир-системной теории Фернан Бродель, экономика — всеобъемлющий взгляд на мир, но только с одной из сторон. Есть и другие стороны: культура, политика, социальная иерархия. Но это уже несколько другая тема.