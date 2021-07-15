Горловка, ДНР, 15 июля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Два десятка мин калибра 120 выпустили украинские боевики по окраинам Горловки и южной части ДНР вечером 15 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

Украинские боевики обстреляли ДНР в 18:19 мск: сначала юг республики, а именно населённые пункты Широкино и Саханка (восемь мин), а затем западную окраину Горловки (12 мин).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять раз за сутки 14 июля ВСУ атаковали территорию ДНР.