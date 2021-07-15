Неаполь, Италия, 15 июля, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Работники завода Whirlpool в Неаполе в четверг, 15 июля, провели акцию протеста в городском аэропорту.

Тимонин Дмитрий ИА Красная Весна Неаполь

Протестующие перекрыли зону вылета и мешали пассажирам пройти на посадку, скандируя лозунг «Мы хотим работать».

14 июля руководители Whirlpool официально подтвердили, что завод в Неаполе будет закрыт, а 320 из 350 работников — уволены.

Руководители американской компании остановили производство на заводе в Неаполе 1 ноября 2020 года. Представители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом на продукцию, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.