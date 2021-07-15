Берлин, 15 июля, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Германии на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц обнаружены ещё девять тел погибших, сообщает 15 июля телеканал SWR.

Наводнение 1824 года

Таким образом, с учётом этого обстоятельства общее число погибших в ФРГ увеличилось до 58.

«Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших», — цитирует телеканал слова руководителя МВД Рейнланд-Пфальца Роджера Левенца.

Напомним, ранее в Германии заявили об обнаружении 49 погибших при наводнении, охватившем западные районы ФРГ.