Берлин, 15 июля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений, произошедших в Германии, увеличилось до 49 человек, сообщает 15 июля телеканал N24 со ссылкой на сводки местной полиции.

И. Имре. Наводнение

Напомним, спасатели и привлеченные к операции военные заявляют, что список жертв будет расти. Пропавшими без вести считаются десятки людей.

Ряд населённых пунктов отрезан из-за подтоплений дорог и разрушения мостов. Проводится эвакуация населения.

Как сообщало ИА REGNUM, после ливневых дождей, шедших на западе Германии с 12 июля, в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия произошли наводнения.