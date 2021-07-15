Даллас, США, 15 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, журналист Марк Стейн в своем твиттере сообщил, что руководство «Даллас Маверикс» рассматривает кандидатуру сербского тренера Игора Кокошкова на включение в тренерский штаб команды.

(сс) Taken Баскетбол

По данным источника, 49-летний специалист может присоединится к штабу Джейсона Кидда в следующем сезоне.

Серб возглавляет «Фенербахче» с июля прошлого года, «Даллас» достиг прогресса в переговорах с турецким клубом по поводу перехода Кокошкова. Американскому клубу придется выплатить компенсацию за сербского специалиста.