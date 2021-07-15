Москва, 15 июля, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Москве перевернулся грузовой автомобиль, сообщает 15 июля пресс-служба департамента транспорта столицы.

Prissantenbär ДТП

Авария случилась в центре столицы на Малой Сухаревской площади у дома 12. Грузовой автомобиль зелёного цвета во время поворота занесло, он выехал на встречную полосу и опрокинулся, перекрыв три полосы движения.

Как следует из опубликованной видеозаписи с моментом ДТП, столкновения с другими транспортными средствами удалось избежать. Информации о пострадавших пока нет.