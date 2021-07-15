Минск, 15 июля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника белорусской Военной академии. При этом генерал-майор Сергей Куприк освобожден от должности замначальника Объединенного штаба ОДКБ и прикомандирован к белорусскому совбезу, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко среди белорусских военных

«На освободившуюся должность начальника Военной академии назначен генерал-майор Геннадий Лепешко, ранее занимавший пост первого заместителя начальника данного учреждения образования», — сказано в официальном комментарии к подписанным Лукашенко указам. Напомним, с января 2020 года генсеком ОДКБ является экс-глава белорусского совбеза Станислав Зась. Лукашенко продвигал его кандидатуру несмотря на выявленную в совбезе коррупцию и соучастие в политических репрессиях. Станислав Зась сменил в новой должности Юрия Хачатурова, которого Армения досрочно отозвала с должности из-за обвинений в незаконном свержении конституционного строя, выразившемся в подавлении протестных выступлений недовольных фальсификацией президентских выборов 2008 года.