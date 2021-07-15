Вашингтон, 15 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Paramount Plus продлил сериал iCarly Revival («Возвращение АйКарли») на второй сезон. Об этом 15 июля пишет издание E!

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевидение

По данным СМИ, производство второго сезона продолжения iCarly начнётся осенью 2021 года. Остальные подробности создания проекта пока не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что подростковый сериал iCarly транслировался на телеканале Nickelodeon с 2007 по 2012 год. Премьера продолжения шоу под названием iCarly Revival состоялась 17 июня 2021 года.