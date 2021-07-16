Вашингтон, 16 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Пятьсот тысяч доз вакцины Moderna доставили на Гаити из США, сообщает 15 июля CNN.

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«В эти трудные времена мы остаемся верным партнером гаитянского народа в построении более стабильного и безопасного Гаити, в том числе в его борьбе с COVID», — говорится в заявлении США. Отметим, что для США — это первая крупная международная поставка доз вакцины на Гаити. В ближайшее время планируется поставить еще партию.

Напомним, что на Гаити ввели военное положение после убийства президента республики Жовенеля Моиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США отправили один миллион доз вакцины Pfizer в Малайзию.