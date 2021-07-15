Челябинск, 15 июля, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Приговор учредителю ООО «Речелстрой» Андрею Пязоку и бывшему генеральному директору этой компании Сергею Вегельману могут вынести 27 июля. Об этом пишут СМИ.

77metrov.ru Дольщики

По данным Накануне.Ru, его огласят в Центральном райсуде Челябинска. Следователи считают, что в 2014—2017 годах эти граждане направили более 617 млн рублей, из средств дольщиков, на цели, не связанные со строительством жилья. И поэтому они не смогли достроить дома в жилом микрорайоне «Чурилово Lake City».

Потерпевшими по этому делу признаны более 1,5 тыс. человек. Как сообщало РЕ, скандал вокруг достройки домов обрёл федеральный машстаб. Обманутые дольщики дошли до самого президента России Владимира Путина, и после этого строительство домов было продолжено.