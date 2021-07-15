Рига, 15 июля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. С каждым годом снижается количество местных жителей-неграждан, которые хотят получить гражданство Латвии в порядке натурализации. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Так, если в 2018 году в порядке натурализации гражданство Латвии получили 930 человек, то в 2019 году — 808 человек, а в 2020 году — 725 человек. Всего с начала введения в Латвии процесса натурализации в 1995 году получено 148 478 заявлений на гражданство в порядке натурализации.

Данные опроса свидетельствуют, что основной причиной, которая сдерживает местных неграждан от натурализации, — это сомнение в том, что они смогут пройти указанные в Законе о гражданстве проверки или сдать экзамен на знание государственного языка. Такое мнение высказали 23% опрошенных.

Согласно данным Регистра физических лиц, в Латвии проживает 2,1 миллиона жителей, из которых 1,8 миллиона являются гражданами Латвии (85%), 216 682 тысячи жителей (10%) — неграждане Латвии и 98 201 тысячи — граждане других государств (5%).