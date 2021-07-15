Киев, 15 июля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Телефонный звонок Владимира Зеленского главе Китая Си Цзиньпину выглядит глупенькой попыткой шантажировать США накануне поездки президента Украины в гости к Байдену, заявил в своём комментарии 15 июля политолог Юрий Романенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Эксперт предполагает, что в офисе президента Украины, очевидно, не особо дружат с логикой — иначе бы они легко поняли, насколько по-детски выглядит этот «шантаж». По мнению Романенко, «самое тупое», что может сделать Украина в очень тяжелой ситуации, которая сложилась вокруг неё — это шантажировать Вашингтон «угрозой» сбежать к Китаю, который ближе к России, чем США сейчас.

ИА REGNUM отмечает, что 13 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином — обсуждалась реализация инфраструктурных проектов на территории Украины. В этот же день заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временно исполняющий обязанности главы посольства на Украине, призвал официальный Киев к бдительности при сотрудничестве с Китаем. Эксперты отмечают, что параллельно депутаты от «Слуги народа» пытаются присоединиться к «истории успеха» Коммунистической партии Китая.