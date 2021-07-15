Марсель, Франция, 15 июля, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, «Марсель» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Арсенала» Вильяма Салибы.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

Сообщается, что 20-летний игрок присоединился к французской команде на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Ниццу» на правах аренды в чемпионате Франции и отличился одним голом. До этого он на протяжении двух лет выступал за «Сент-Этьен».

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году, но так и не принял участие в матчах АПЛ.