Вашингтон, 15 июля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. «Вашингтонскую декларацию» намерены подписать главы США и Германии на встрече в Белом доме, сообщили 15 июля в американской администрации.

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В Белом доме отметили, что на встрече американский президент Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подпишут документ, в котором отражается «их общее видение сотрудничества по противодействию политическим вызовам».

Предполагается, что в декларации будут изложены «принципы и ценности», лежащие в основе сотрудничества Вашингтона и Берлина. Этим принципам обе страны будут следовать в ближайшие годы.