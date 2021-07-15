Манчестер, Великобритания, 15 июля, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, портал Daily Mail сообщил, что «Манчестер Сити» интересуется услугами нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.

Богдан Заяц Роберт Левандовски

По данным источника, «горожане» могут приобрести 32-летнего польского форварда, если им не удастся договориться о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма».

Ранее «Тоттенхэм» счел трансферное предложение «Ман Сити» в размере 100 миллионов фунтов не достаточным за англичанина.

У Левандовского есть еще два года по контракту с «Баварией». Он отличился 41 голом в прошедшем сезоне чемпионата Германии.