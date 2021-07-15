Белград, 15 июля, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Военный профсоюз Сербии 15 июля опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что за последние пять лет армию страны покинуло «почти 10 тысяч обученных профессионалов», и поэтому реальное состояние вооруженных сил, когда речь идет о человеческих ресурсах, хуже того, что описывается в докладах военного руководства.

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Поводом для сообщения военного профсоюза стала встреча президента Александра Вучича с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем, после которой сербский лидер заявил о том, что государство будет вкладывать средства в модернизацию и оснащение армии. Члены профсоюза считают, что намного лучше было бы, «если бы президент заявил о том, что планирует вкладывать в человеческие ресурсы».

«Сербская общественность, а особенно государственное руководство, должны понимать, что самолеты, танки и другая боевая техника совершенно бесполезны без людей», — цитирует телеканал Н1 сообщение военного профсоюза.

В сообщении также отмечается, что профсоюз уже годами призывает государство к тому, чтобы оно как работодатель изменило отношение к профессиональным военным, но «вместо того, чтобы с представителями сербских военных велись переговоры об улучшений условий работы, их унижают и называют врагами государства».

Напомним, что Вучич после встречи с Стефановичем и Мойсиловичем заявил о том, что страны региона активно вооружаются, и поэтому государство обеспечит дополнительные средства для закупки оптоэлектронных средств для ведения ночного боя, а также современное оборудование для нужд военно-воздушных сил.