Красноярский край, 27 декабря, 2005, 20:46 — ИА Регнум. В 2006 году Северо-Енисейский район получит на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 239,7 тыс. рублей. Об этом говорится в законе Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, который был принят во втором чтении в ходе сессии Законодательного собрания края 27 декабря.

Указанная сумма будет выделена из средств краевого бюджета. Из общей суммы этих средств 195 тыс. рублей пойдут на заработную плату сотрудникам комиссии, 44,7 тыс. рублей будут потрачены на текущие расходы комиссии. Отметим, что в Северо-Енисейском районе действует одна комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.