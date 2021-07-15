Москва, 15 июля, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил ввести обязательный курс Правил дорожного движения (ПДД) в школах из-за роста числа ДТП с участием электросамокатов.

Электросамокат

«Пора что-то с этим делать. Как минимум, ввести обязательный курс ПДД в школах в рамках того же предмета ОБЖ», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Говорить о правилах можно тогда, когда они есть, сейчас же мы наблюдаем картину, когда на электросамокатах разъезжают все, кому не лень — и по тротуарам, и по проезжей части, даже по встречным полосам, совершенно не имея представления о Правилах дорожного движения, налетая на пешеходов и создавая аварийные ситуации, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правнук поэта Фёдора Тютчева, доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб при столкновении его велосипеда с самокатом на Воробьевых горах.

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