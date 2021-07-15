Саранск, 15 июля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Саранска признал виновным бывшего директора Торгово-промышленной палаты Мордовии признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Использование полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод для себя»). Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба суда.

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Установлено, что являясь главой ТПП Мордовии, которая является некоммерческой организации, а также возглавляя ООО «Мордовия Экспо» в апреле 2019 года он решил реализовать автомобили Hyundai Santa Fe 2010 года и Ford Focus 2007 года выпуска, которые находились на балансе ТПП своей компании. При этом решение совета директоров на данную махинацию он получать не собирался, а также хотел купить автомобили по стоимости значительно ниже рыночной.

В итоге автомобили были проданы ООО «Мордовия-Экспо» за общую сумму 35 тыс. рублей. Договор купли продажи он подписал как от лица продавца, так и от лица покупателя.

Ущерб ТПП от данных действий составил 958,5 тыс. рублей. Виновным себя в совершении преступления он не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Мордовии был вынесен приговор по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество») в отношении адвоката Мордовской Республиканской коллегии адвокатов Адвокатской палаты республики. Женщина являлась защитников по многоэпизодному уголовному делу, которое было связано с незаконным оборотом наркотиков. Она достоверно знала, что ее подзащитному не вменяется статья об отмывании денежных средств и решила это использовать в личных целях.

Она позвонила матери обвиняемого и предложила передать сотрудникам СИЗО 150 тыс. рублей за непривлечение сына к уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ, а также с целью недопущения им суицида.

В результате с марта по апрель 2020 года адвокату было передано 118 тыс. рублей. Ей было назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

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