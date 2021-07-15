Белград, , 20:44 — REGNUM Соседи Сербии активно вооружаются, что не может не вызывать опасений. Об этом 15 июля журналистам рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Он напомнил, что Албания закупает турецкие беспилотники «Байрактар», а США и Турция поставляют бронемашины и разного рода оборудование сепаратистскому Косово.

«Это для нас не угроза, но это указывает на необходимость действовать в будущем предельно внимательно и точно», — цитирует телеканал РТС слова президента Вучича.

Президент Сербии добавил, что он лично не полностью доволен состоянием сербской армии, хотя «ситуация несравнимо лучше, чем десять лет назад». «Я всегда хотел бы добиться большего, и я требую высокого уровня готовности, но у нас достаточно сил, чтобы отразить любую агрессию», — сказал Вучич.

Напомним, что президент Сербии 15 июля прокомментировал участившиеся нападения на сербов в Косово и Метохии. Он сказал, что во всех инцидентах в южном сербском крае обычно обвиняют Сербию, и что это делает позицию Белграда в переговорах с Приштиной весьма непростой.