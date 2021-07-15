Москва, 15 июля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Документ комитета Европарламента, подготовленный евродепутатом от Литвы, — не что иное, как очередной план остановить развитие России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Он посоветовал европейским коллегам обратить внимание на выборы в США.

«Были ли требования от Европарламента не признавать эти выборы? Вместо этого Европарламент многие годы тиражирует резолюции о непризнании результатов выборов в странах, выбравших свой путь развития», — рассуждает Володин в Телеграм-канале.

В России было понимание, что вмешиваться в предстоящие выборы в Госдуму будут, продолжил он.

«Но чтобы вот так, за несколько месяцев говорить об их непризнании, если не смогут продвинуть во власть себе угодных — тех, кто будет обслуживать их интересы, — что-то новое. Состояние истерики и двойные стандарты», — констатировал спикер Госдумы.

Такая ситуация, по мнению Володина, еще раз подтверждает, что Россия — сильная и самостоятельная страна.

«На любые попытки вмешательства в выборы у России ответ один. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с нашим национальным законодательством», — подчеркнул спикер Госдумы. — «Какие партии и депутаты будут избраны в следующую Государственную думу — решать должны только граждане нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам одобрили доклад о будущих политических отношениях России и Евросоюза. В докладе комитета Европарламента также утверждается, что необходимо активизировать работу с партнерами по усилению «демократических импульсов в России». Кроме того, содержится призыв не признавать выборы в РФ.