Британия решила обложить налогами продажу сахара и соли
Лондон, 15 июля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В рамках борьбы с ожирением в Великобритании решили обложить налогами торговлю сахаром и солью, сообщает 15 июля Bloomberg.
Белый кролик
Один килограмм сахара будет облагаться налогом в £3, кило соли — £6. Эти значения приведены для оптовой продажи пищевой промышленности и заведений общественного питания.
Инициатива изложена в составленной по заданию правительства Соединённого Королевства «Национальной продовольственной стратегии». В ней сказано, что потребление мяса должно быть снижено Британии за десять лет на 30%.