Лондон, 15 июля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В рамках борьбы с ожирением в Великобритании решили обложить налогами торговлю сахаром и солью, сообщает 15 июля Bloomberg.

Белый кролик

Один килограмм сахара будет облагаться налогом в £3, кило соли — £6. Эти значения приведены для оптовой продажи пищевой промышленности и заведений общественного питания.

Инициатива изложена в составленной по заданию правительства Соединённого Королевства «Национальной продовольственной стратегии». В ней сказано, что потребление мяса должно быть снижено Британии за десять лет на 30%.