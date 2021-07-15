Москва, 15 июля, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Стендап-комик Сергей Орлов представил свой концерт под названием «Артист». Запись его выступления доступна на личном YouTube-канале с 15 июля.

Зрительный зал

В своём стендапе Орлов шутил про жизнь в Якутии, переезд в Москву и о своей популярности. За несколько часов ролик посмотрели более 150 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Орлов стал гостем YouTube-шоу «вДудь». Вместе с журналистом Юрием Дудём он отправился на свою родину, в посёлок Депутатский (Якутия).